В Кремле заявили, что следят на выборами во Франции Песков: Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции

Фото: Sebastien Courdji/XinHua/Global Look Press

Выборы во Франции

Кремль внимательно следит за парламентскими выборами во Франции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас подтверждаются ранее наметившиеся тенденции.

Мы очень внимательно следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе во Франции, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что предпочтения французских избирателей Кремлю понятны, но призвал дождаться второго тура выборов.

Макрон 9 июня опубликовал видеообращение к нации и заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля. Макрон признался, что рейтинг президентской партии «Ренессанс» не может считаться хорошим результатом для политических объединений, «защищающих Европу».

В первом туре парламентских выборов во Франции правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 33,4% голосов. Вторым стал левый «Новый народный фронт» с результатом 27,98% голосов. Коалиция Макрона набрала 20,76% голосов и заняла третье место.