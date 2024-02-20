В Кремле отреагировали на сообщения о гибели летчика-перебежчика Кузьминова Песков: Путин не знаком с ситуацией вокруг убитого летчика Кузьминова

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин не знаком с ситуацией вокруг убитого в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет на Украину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также добавил, что ему неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам.

Это не вопрос нашей повестки дня. Никакой информацией на этот счет не располагаем. Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам, — заявил Песков.

Кузьминов угнал российский вертолет на Украину в августе прошлого года. Вместе с ним на борту Ми-8 были еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они были убиты после посадки.

Сам Кузьминов, предположительно, застрелен 13 февраля. Его труп с 12 пулевыми ранениями обнаружили в провинции Аликанте в Испании.

19 февраля представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил факт смерти Кузьминова. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что пилоту предлагали остаться в этой стране. По его словам, на украинской территории его могли бы защитить.