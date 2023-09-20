В Кремле прокомментировали действия Баку в Карабахе Песков: де-юре Азербайджан в Карабахе действует на своей территории

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Де-юре Баку проводит операцию на собственной территории, так как Армения признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян «заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году», передает ТАСС.

Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, азербайджанской территории, — подчеркнул Песков.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

Азербайджанская сторона считает, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе — это безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона.

20 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что расположенные в Карабахе формирования Вооруженных сил Армении разоружаются и покидают регион.