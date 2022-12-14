Кремль призвал не гадать «на кофейной гуще» по поводу послания президента

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с журналистами, что послания главы государства Федеральному собранию не бывает. Представитель Кремля подчеркнул, что это послание национальным лидером может быть озвучено уже в следующем году. Песков призвал журналистов не гадать на этот счет «на кофейной гуще», передает РИА Новости. Так он отреагировал на озвученное предположение о том, что послание президента может быть обнародовано в письменном виде.

Нет, в письменном виде его не бывает. А что касается сообщений, возможно ли в следующем году. Безусловно, возможно. Это такая истина очевидная, — сказал Песков и пожелал журналистам перестать «гадать на кофейной гуще» по этому поводу.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что послание Федеральному собранию может состояться 27 декабря, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти сведения, не назвав никакой конкретной даты. Кроме того, он сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года.

В феврале на совещании по экономике президент рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию. Позднее, после начала военной операции на Украине, в публичном графике главы государства подобных совещаний не было. Один из источников предположил, что послание Федеральному собранию может быть оглашено в 2023 году.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 14 декабря написал в своем Telegram-канале, что Конституция Российской Федерации не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, и президент сам вправе назначать порядок и сроки реализации этих и некоторых других полномочий.