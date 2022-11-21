В Кремле призвали страны мира убедить Киев прекратить обстрелы ЗАЭС

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В Кремле призывают все страны мира убедить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской атомной станции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, данный факт вызывает обеспокоенность не только у российской стороны, но и у представителей Международного агентства по атомной энергии, передает ТАСС.

Это (обстрел ЗАЭС. — NEWS.ru) не может не вызывать нашу обеспокоенность, это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ. Мы видим, что МАГАТЭ тоже крайне обеспокоено. Мы призываем все страны мира использовать свое влияние с тем, чтобы украинские ВС прекратили это делать, — заявил Песков.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. По данным экспертов МАГАТЭ, 19 и 20 ноября на площадке станции произошли взрывы. Гросси назвал неприемлемыми атаки на объект атомной энергетики, охарактеризовав их «игрой с огнем».

Ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что массированный обстрел со стороны ВСУ повредил стратегические объекты Запорожской атомной электростанции. По его словам, удары украинской артиллерии пришлись непосредственно по территории ЗАЭС.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Он указал, что ядерная угроза исходит не от Москвы, а от Киева. Руководитель региона добавил, что пока международные организации «вовсю трубят» о ядерной угрозе со стороны России, ВСУ «беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе».