Если Владимир Зеленский, говоря об отсутствии границ между Украиной и Польшей имел в виду поглощение одной страны другой, здесь нужно разобраться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что нужно дальше следить за заявлениями Киева, чтобы понять, что имелось в виду.

Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, тоже мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, вряд ли это можно как-то понять. Наверное, еще нам нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять план, — сказал Песков.