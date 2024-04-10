В Кремле призвали помнить о статусах Донбасса и Новороссии Песков: нужно учитывать новый состав РФ при решении конфликта на Украине

Вхождение Донбасса и Новороссии в состав РФ необходимо учитывать всем при разрешении украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хочет завершения конфликта на Украине при соблюдении принципа территориальной целостности.

Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. Вы знаете, что и в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, у нее появилось четыре новых региона. Это необходимо учитывать всем, — сказал Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская сторона не получила ни одного конструктивного предложения о переговорах с Украиной после встречи, состоявшейся в турецком Стамбуле в 2022 году. По словам министра, вопрос о возможности нового диалога по украинскому кризису в Турции нужно адресовать не Москве, поскольку она никогда не отказывалась от этого.

Газета The Wall Street Journal опубликовала подробности проекта соглашения Москвы и Киева, составленные в 2022 году. Так, в проекте допускалось членство Украины в Евросоюзе, но категорически исключалось присоединение страны к НАТО.