В Кремле призвали подождать с увековечиванием памяти Горбачева Песков: решение об увековечивании памяти Горбачева может принимать президент или городские власти

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Михаил Горбачев

Решение об увековечивании памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачева должен принимать российский лидер или городские власти, пока о таком решении неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что нужно подождать, передает РИА Новости.

Это решение принимает президент или городские власти. Я не знаю, какие будут приниматься решения, нужно подождать, — сказал Песков.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Ранее Песков заявил, что Горбачев навсегда останется в истории страны, о нем также будут знать и помнить во всем мире. По его словам, экс-президент СССР был экстраординарным и уникальным человеком.

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, в свою очередь, отметил, что Горбачев не собирался специально разваливать СССР – «так сложились обстоятельства», попались не те люди. Он также рассказал, что Горбачев был щедрым, незлобным человеком, «замечательным, как личность».