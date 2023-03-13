Кремль призвал дождаться заявления Ватикана о визите папы римского в Россию Песков призвал дождаться заявления из Ватикана о возможном визите папы римского в Россию

Фото: Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

В Кремле ничего не знают о планах папы римского посетить Россию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, нужно дождаться официального заявления Ватикана о планах понтифика, передает РИА Новости.

Мы не знаем, есть ли у понтифика в планах поездка в Российскую Федерацию, поэтому здесь ничего не можем сказать, — сообщил Песков.

Он добавил, что у Москвы и Ватикана есть контакты по государственной линии, по линии дипломатов, которые регулярно осуществляются. Также, по его словам, есть определенные межцерковные контакты, по которым «что-то говорить надо весьма и весьма осторожно», поскольку это прерогатива РПЦ.

Сначала надо задействовать дипломатические каналы и так далее, давайте дождемся каких-то официальных заявлений со стороны Ватикана на этот счет, — сказал Песков.

Глава Римско-католической церкви ранее заявил, что может посетить Киев, но при условии, что в ходе поездки его также согласятся принять в Москве. По мнению Франциска, в таком турне нет ничего невозможного.

Ранее папа римский составил план мирного урегулирования на Украине. Глава Ватикана предложил сторонам конфликта отказаться от военной помощи других государств, а также призвал к справедливому инклюзивному миру.