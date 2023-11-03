В Кремле призвали не судить о Дагестане по инциденту в аэропорту Экс-глава Дагестана Магомедов: не нужно судить о Дагестане по случаю в аэропорту

Инцидент с беспорядками в аэропорту Махачкалы не характерен для Дагестана и не следует судить по нему о всей республике, заявил замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, возглавлявший регион в 2010-2013 годах, передает ТАСС. По его словам, Дагестан — самая многонациональная республика России, она всегда была примером межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Я не хочу, чтобы о моей родной республике, о Дагестане, судили по этому происшествию, инциденту. Это не характерно для Дагестана, это, скорее, исключение — редкое, но все-таки оно случилось, — отметил представитель Кремля.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки, причиной тому стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек ворвались в здание воздушной гавани и на летное поле. Позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов назвал участников беспорядков в Махачкале трусами. По его мнению, такие люди поддерживают врагов России и не являются «героями Дагестана», а также не могут называться мужчинами и кавказцами.