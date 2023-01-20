В Кремле призвали не преувеличивать значение поставок Киеву танков Песков заявил, что поставки танков НАТО Украине не помешают России в достижении целей СВО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если министры обороны западных стран примут решения поставить Украине танки, то последствия такого решения «будут со знаком минус», предает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что подобные поставки не смогут принципиально ничего изменить, однако добавят проблем для Украины и украинского народа.

Не следует преувеличивать значение поставок с точки зрения возможности что-то поменять. Специалисты отдают себе отчет в том, какие проблемы сопровождают такие поставки, потому что они нуждаются в ремонте и так далее <...> но это не помешает России в достижении целей, — сказал Песков.

Зарубежные СМИ ранее писали, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена.

В частности, 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Кроме того, Шольц оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава немецкого правительства находится в ситуации цугцванга.