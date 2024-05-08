В Кремле призвали не преувеличивать сложность отношений РФ и Армении Песков: склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами в отношениях РФ и Армении

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Дмитрий Песков

В отношениях России и Армении действительно есть некоторые сложности, признал в комментарии программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что не нужно их преувеличивать и следует быть оптимистами, так как политическая воля к диалогу у обеих сторон есть.

По словам Пескова, чем теснее взаимодействие двух стран, чем шире будет комплекс двусторонних взаимоотношений, тем чаще возникают различные проблемы. При этом Москва с позитивом смотрит на перспективы дальнейших отношений с Ереваном, добавил он. Песков подчеркнул, что у лидеров двух стран есть политическая воля это обсуждать.

Взаимная заинтересованность сторон есть. Потенциал двусторонних отношений есть. Поэтому в данном случае мы скорее склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами, — резюмировал Песков.

Ранее Пашинян посетовал, что процесс создания единой нормативной базы ЕАЭС далек от завершения. Он также отметил, что процесс формирования общего рынка в рамках содружества с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов существенно затянулся.

До этого стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС предложил создать в рамках организации единый безбарьерный рынок и «бесшовную» логистику. По его словам, важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, устранить возможность точечных решений и какого-либо ручного управления.