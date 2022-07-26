В Кремле призвали не политизировать ситуацию с агентством «Сохнут» Песков: ситуацию с израильским агентством «Сохнут» не следует политизировать

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Администрация президента России

Ситуацию с агентством «Сохнут» не следует политизировать и проецировать на российско-израильские отношения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что к агентству есть вопросы с точки зрения соблюдения законодательства РФ, сообщает РИА Новости.

Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к «Сохнуту», и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что соблюдение законодательства России является общим требованием для всех организаций, работающих на ее территории. Вместе с тем он отметил, что в ситуации с «Сохнут» необходим аккуратный подход.

Ранее сообщалось, что главное управление Минюста России по Москве обратилось в Басманный суд с иском о ликвидации «Сохнута». По данным СМИ, интерес ведомства к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» против России в случае ликвидации представительства «Сохнута». Решение об этом может быть принято в ближайшие дни. До этого он заявил, что закрытие агентства станет серьезным событием, влияющим на отношения с Россией, которые для Израиля очень важны.