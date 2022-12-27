В Кремле призвали не делать акцент на подаренных лидерам СНГ кольцах

Фото: Пул Первого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать акцент на подаренных лидерам СНГ кольцах. Он заявил, что это просто «новогодние сувениры», передает ТАСС. Тем временем пользователи соцсетей начали сравнивать врученные главам государств сувениры с артефактами из вселенной Джона Р. Толкина «Властелин колец». По сюжету, ими обладали так же девять правителей.

Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет, — сказал Песков.

Он добавил, что Владимир Путине не планирует носить свой перстень.

Подарочные украшения от Владимира Путина получили президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев, главы Таджикистана и Туркменистана Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов, белорусский, казахстанский и кыргызстанский лидеры Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Каждое из девяти колец содержит в себе две надписи: «Россия» и «С Новым годом 2023».

Неформальный саммит стран СНГ стартовал в Санкт-Петербурге 26 декабря. Лидеры государств подводят итоги уходящего года и обсуждают планы по дальнейшему взаимодействию.

Ранее сообщалось, что в меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ на саммите были три вида каш. Кроме того, гости могли выбрать свежий творог с ягодами, драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной, пирожное «Три шоколада» и шербет из глинтвейна с вяленой вишней.