В Кремле призвали Канаду вынести урок из-за скандала с чествованием нациста Песков: Канаде надо вынести урок из позорной ситуации с чествованием нациста

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Джастин Трюдо

Российская сторона выдвинет на международных площадках в будущем еще не одну инициативу по принятию совместных документов с осуждением нацизма, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент с чествованием нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады, передает ТАСС. Он также призвал Канаду вынести урок из позорной ситуации с чествованием нациста и солидаризироваться с инициативами Москвы по осуждению нацизма.

Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и потом свою позицию уже проявляла, когда она слышит инициативы Российской Федерации [по осуждению нацизма], чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами, — указал представитель Кремля.

Ярослав Хунка был приглашен в парламент Канады в честь приезда президента Украины Владимира Зеленского. На то, что он является бывшим бойцом дивизии СС «Галичина», обратили внимание ряд СМИ.

Ранее Песков отметил что власти Канады обязаны предать правосудию приглашенного гостя. По его словам, подобные преступления не имеют срока давности. Если Канада не обличит нацизм, то ее репутация будет запятнана безвозвратно, добавил пресс-секретарь президента.