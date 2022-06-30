В Кремле призвали ЕСПЧ обращаться по судьбе наемников напрямую в Донецк Песков: переговоры о судьбе британских наемников следует вести с ДНР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал представителям ЕСПЧ, требующим не казнить воевавших в Донбассе британских наемников, обратиться непосредственно в ДНР. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва больше не выполняет требования европейского суда и не является адресатом данного требования.

Вы знаете, что предписания ЕСПЧ Россия не выполняет. Это единственное, что можно сказать. <...> В данном случае нужно общаться с руководством ДНР, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ считает правомочным свое требование к России не применять казнь к иностранцам, которые участвуют в конфликте в составе украинской армии, поскольку формально решения инстанции обязательны для РФ до сентября 2022 года.

Однако в Москве категорически не согласны с этим: покинувшая Совет Европы Россия больше не связана с судом никакими международными обязательствами. К тому же иностранцы попали в плен в ДНР, к руководству которой ЕСПЧ и рекомендовано обращаться.