В Кремле призвали другие страны не беспокоиться из-за учений армии России Песков назвал военные учения России нормальной практикой

Фото: МО РФ

Фрегат «Адмирал Горшков» прибывает в порт Гаваны в составе группы кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России

Военные учения в различных регионах мира — это нормальная практика для такой морской державы, как Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, другим странам не нужно беспокоиться по этому поводу.

Военные учения — это нормальная практика, в самых разных регионах мира — это тоже нормальная практика для государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. <...> Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае, — сказал представитель Кремля.

Высокопоставленный представитель США ранее заявил, что российские корабли и самолеты будут переброшены в Карибский бассейн для участия в военных учениях. По некоторым данным, суда будут заходить в порты Кубы и, возможно, совершат остановку в Венесуэле. Американский чиновник считает, что Вашингтон не видит в этом угрозу.

После этого в пресс-службе Минобороны РФ объявили, что отряд кораблей Северного флота ВМФ России прибыл в порт Гавана на Кубе с неофициальным визитом. В него вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».