В Кремле пригрозили ответом на санкции Чехии против загрансобственности Песков: Россия может дать ответ Чехии на санкции против «Госзагрансобственности»

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Вид на Карловы Вары

Россия может дать симметричный ответ на санкции Чехии в отношении предприятия «Госзагрансобственность», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, для этого будет проанализировано, какая чешская собственность имеется на территории РФ.

Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов и так далее. Разумеется, в случае формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан, — сказал Песков.

Песков отметил, что из-за противозаконных с точки зрения международного права решений чешских властей все объекты в собственности России в этой стране, за исключением имеющих дипломатический статус, оказались под угрозой. Он пояснил, что в настоящее время сложившаяся ситуация анализируется, чтобы минимизировать риски для этой собственности.

Он добавил, что Кремль считает неприемлемыми чешские санкции. По словам Пескова, позиция Праги вызывает у российской стороны абсолютное недоумение.

Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что кабмин страны одобрил включение российского ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список и заморозку собственности РФ. Прага потребует от Москвы плату за аренду земельных участков под находящимися в ее пользовании зданиями, а также зданиями генконсульств в Карловых Варах и Брно. Речь идет о 59 земельных участках общей площадью более 49 000 кв. м. Прага утверждает, что посольство РФ не использует размещенные на них постройки в дипломатических целях.