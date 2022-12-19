В Кремле пригрозили ответными мерами на санкции ЕС по российскому газу Песков: попытки установить потолок цен на газ неприемлемы, будет приняты меры

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Московский Кремль

Санкции Евросоюза, направленные на поставки газа из России, являются попыткой посягнуть на рыночный механизм, так прокомментировал соглашение стран ЕС о потолке цен на газ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москве потребуется время, чтобы дать соответствующий ответ, но меры будут подготовлены, передает ТАСС.

Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночные процессы. Любые ссылки на «потолок» неприемлемы. <...> Вы знаете, что чуть-чуть затянулся процесс по нефти. Но он [ответ Москвы на введение потолка цен на нефть РФ] будет опубликован. Так же будет и с газом, — сказал представитель Кремля.

11 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представители 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. По данным агентства, страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.

19 декабря страны Евросоюза достигли политической договоренности по этому вопросу. Потолок цен на газ в Евросоюзе вступит в силу 15 февраля в случае преодоления ценовой отметки в €180 за МВт/ч. Ограничение изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам. Свое согласие также дала Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения.