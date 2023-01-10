В Кремле предупредили о последствиях конфискации активов РФ Песков: власти Эстонии хотят стать создать прецедент по конфискации активов России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Эстонии хотят стать создать прецедент по конфискации активов России, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что попытки конфисковать российские активы будут иметь последствия для любых стран, которые попытаются поддержать эту идею.

Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некоторый прецедент. Какие бы действия в этом контексте не предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права. И, безусловно, они будут иметь последствия для тех стран, которые хоть каким-то образом солидаризируются с такой идеей, — сказал Песков.

Как писал Bloomberg, Эстония готовит юридический план ареста российских активов, его должны представить к концу января. По словам представителя Министерства иностранных дел Эстонии Михкеля Тамма, которые приводит агентство, к этому сроку в Таллине намерены выполнить декабрьское поручение правительства.

В Таллине рассчитывают обнародовать свой план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться €300 млрд ($322 млрд) из резервов центрального банка РФ.