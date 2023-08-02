В Кремле предсказали изменение системы координат в мире Песков: суверенность и уважение станут основными ценностями в мировых делах

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Начавшееся изменение системы координат в мире закончится тем, что суверенность и уважение станут основными ценностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что коллективный Запад ведет борьбу против России, поскольку хочет жить не по международному праву, а по своим правилам.

Этот процесс изменений системы координат в мировой жизни, который сейчас [происходит], он обязательно закончится тем, что, наверное, суверенность, уважительность в отношении друг друга между странами, они все-таки станут основными понятиями и основными ценностями, — сказал Песков.

По словам Пескова, Россия не будет жить по правилам, которые навязываются другими странами.

Для них одни правила, нам навязывают другие правила. Мы так жить не хотим и мы так жить не будем, — резюмировал он в ходе диалога с участниками форума «Территория смыслов».

Ранее Песков отметил, что власти стран коллективного Запада можно назвать оппонентами России, однако среди них не все являются русофобами.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что если проанализировать состав компаний, прекративших работу в России, то станет очевидно: далеко не все западные организации покинули российский рынок. По словам Пескова, многие западные бренды продолжают работать в стране, но из-за страха перед санкциями «ведут себя по-партизански».