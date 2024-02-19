В Кремле предостерегли Украину от продажи российских активов Песков: продажа российских активов навредит имиджу Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Продажа российских активов властями Украины приведет к негативным последствиям для Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит агентство «Интерфакс», такой шаг ухудшит имидж Украины, так как речь идет об экспроприации собственности иностранного государства.

Киевскому режиму трудно было бы еще что-либо сделать, чтобы ухудшить свой имидж в этом плане, — заявил Песков.

Ранее глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль заявил, что Киев планирует продать сотни российских активов, оказавшихся под санкциями. По его словам, доходы от их реализации будут направлены на восстановление государства. Коваль также заявил, что на Украине насчитывается 691 российский актив.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее сообщила, что считает законными требования России по отношению к своим замороженным активам. Вместе с тем она отметила, что нужно найти «нетрадиционные решения», чтобы передать российские средства правительству Украины. Также она призвала страны Запада сосредоточиться на том, чтобы соблюсти уже действующие санкции против Москвы.