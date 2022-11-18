В Кремле предложили заманить на переговоры не Путина, а Зеленского Песков: Кремль приветствует миротворческие усилия, но заманивать лучше Зеленского

Фото: Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любые миротворческие усилия в украинском вопросе, однако «заманить куда-нибудь» стоит президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости. Таким образом Песков прокомментировал слова экс-премьера Италии Сильвио Берлускони о том, что он сможет добиться переговоров между Москвой и Киевом.

Мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества. Что касается заманивать кого-то. Лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, президент России неоднократно говорил, что приветствует любые шаги на миротворческом пути.

Ранее Берлускони предположил, что Зеленский отказывается идти на переговоры из-за того, что страна активно получает помощь Запада. По мнению итальянского политика, прекращение военной помощи могло бы привести к ускоренному решению кризиса в стране.