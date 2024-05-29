В Кремле предложили обратиться в МО РФ по вопросу ядерного паритета с США Песков переадресовал в МО РФ вопрос об ущербе ядерному паритету России и США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Вопрос о нанесении ущерба ядерному паритету России и США следует задать Министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины в Краснодарском крае, передает РИА Новости.

Вопрос специфический. Я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство, — заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Армавира. По его словам, никто не пострадал. Он добавил, что разрушений нет, ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы.

Кроме того, Дмитрий Песков указал, что Кремль ознакомлен с заявлением заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика о том, что Варшава дала зеленый свет Украине применять передаваемое ею вооружение для ударов по объектам на территории России. Он рекомендовал вспомнить слова российского президента Владимира Путина о возможных последствиях ударов западным оружием.

До этого Путин на пресс-подходе после визита в Узбекистан заявил, что Россия внимательно наблюдает за словами Запада об ударах вглубь страны. Он добавил, что в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Путин подчеркнул, что Альянс сам спровоцировал эту ситуацию.