В Кремле пояснили слова Путина о возможном выходе из зерновой сделки Песков: Россия может выйти из зерновой сделки из-за невыполнения условий

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Россия проявляла жесты доброй воли, когда продлевала зерновую сделку при отсутствии выполнения Западом обязательств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, проявление доброй воли не может быть бесконечным. Так он прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о возможном выходе из сделки.

Россия неоднократно делала жесты доброй воли, проявляя ответственный подход. К сожалению, в условиях отсутствия взаимности и желания коллективного Запада выполнять договоренности это проявление доброй воли не может быть бесконечным. Поэтому и рассматривается, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что зерновой коридор используется Киевом для нападений с помощью беспилотников. Президент подчеркнул, что в случае выхода из сделки Россия будет готова бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины.

22 июля 2022 года в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.