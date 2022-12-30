В Кремле пояснили, кого касается отмена публикации сведений о доходах Песков: отмена публикации сведений о доходах и расходах касается работающих в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Запрет на публикацию в период СВО сведений о доходах и расходах касается только военнослужащих и чиновников, командированных на новые территории РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, подписанный ранее указ главы государства не допускает двойных толкований.

Из указа абсолютно ясно, кого это касается: это касается тех, кто работает на территории [новых субъектов РФ]. Там нет места для какого-то двойного толкования, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России подписал указ об освобождении от декларирования доходов сотрудников силовых ведомств, участвующих в военной операции на Украине. В категорию освобожденных попали военные, сотрудники МВД, национальной гвардии, а также лица, имеющие специальные звания.

До этого глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова рассказала, что с момента начала частичной мобилизации по 30 ноября банки в России реструктуризовали 155 тысяч кредитов мобилизованным гражданам и членам их семей. По ее словам, общая сумма кредитов, по которым были изменены условия, составляет 58,8 млрд рублей. Этот показатель оказался в два раза ниже прогнозируемого специалистами Банка России в сентябре.