В Кремле пояснили, кого должна заботить утечка из Пентагона Песков: содержание слитых из Пентагона документов — это забота американских спецслужб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Действия военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейры, задержанного по делу об утечках секретных данных Пентагона, являются прерогативой американских спецслужбы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, задача РФ — анализ увидевших свет документов, передает «Интерфакс».

Это скорее забота американских спецслужб, это не наша. Наша забота — анализировать эти данные, ставить под сомнение их достоверность, но внимательно их изучать, — заявил он.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее предположил, что утечка секретных документов в США может быть фейком и целенаправленным вбросом. По его словам, американцы могли целенаправленно попытаться ввести российскую сторону в заблуждение.

Он подчеркнул, что у Москвы по поводу этой ситуации нет конкретной позиции, и напомнил, что США являются одной из сторон сегодняшнего конфликта.