В Кремле поставили под сомнение резолюцию ПАСЕ по МН17 Песков назвал абсурдными выводы в резолюции ПАСЕ о вине РФ в катастрофе рейса МН17 на востоке Украины

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Катастрофа рейса МН17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не относится к судебной власти. В этом заключается абсурдность изложенных выводов в ее резолюции по катастрофе малайзийского Boeing (рейс МН17) в 2014 году, в которой обвиняется РФ, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что ПАСЕ не может выносить обвинительные вердикты.

Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений, — сказал представитель Кремля.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Журналисты проекта Bellingcat (организация, исполняющая функции иноагента) ранее пытались доказать, что лайнер был сбит ракетой, которую доставили в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, якобы запечатлевших переброску летом 2014 года зенитных установок «Бук» российскими солдатами 53-й бригады из Курска на границу с Украиной.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер был сбит ракетой, привезенной из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходили три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении МН17 очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.