В Кремле считают полезным диалог главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и руководителя Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также не исключил возможность новой встречи.
Исключить ее действительно нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах мне неизвестно, — сказал он.
Также Пескова спросили, обсуждается ли ситуация на Украине с коллегами из Европы. Он перенаправил данный вопрос в СВР.
Ранее Нарышкин допустил возможность встречи с главой Центрального разведывательного управления. В последний раз они встречались в ноябре 2022 года в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции.
Глава СВР рассказал, что на предыдущей встрече обсуждались ядерная безопасность и вопросы, связанные с Украиной. Он также подтвердил слова временного поверенного в делах США в Москве Элизабет Руд, которая сообщила, что у Москвы и Вашингтона имеется канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб.
Дипломат также отмечала, что в случае необходимости Бернс и Нарышкин могут вновь провести переговоры.