В Кремле посчитали полезным диалог глав СВР и ЦРУ Песков: в диалоге руководителей СВР и ЦРУ есть польза

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Сергей Нарышкин

В Кремле считают полезным диалог главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и руководителя Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также не исключил возможность новой встречи.

Исключить ее действительно нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах мне неизвестно, — сказал он.

Также Пескова спросили, обсуждается ли ситуация на Украине с коллегами из Европы. Он перенаправил данный вопрос в СВР.

Ранее Нарышкин допустил возможность встречи с главой Центрального разведывательного управления. В последний раз они встречались в ноябре 2022 года в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции.

Глава СВР рассказал, что на предыдущей встрече обсуждались ядерная безопасность и вопросы, связанные с Украиной. Он также подтвердил слова временного поверенного в делах США в Москве Элизабет Руд, которая сообщила, что у Москвы и Вашингтона имеется канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб.

Дипломат также отмечала, что в случае необходимости Бернс и Нарышкин могут вновь провести переговоры.