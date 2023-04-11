В Кремле посчитали, что Маска обманули Песков заявил, что Путин никогда не называл Маска военным преступником

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Илон Маск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не называл владельца Twitter Илона Маска военным преступником за поддержку Украины, передает ТАСС. В Кремле считают, что бизнесмена обманули.

По всей видимости, Маска не совсем верно или, скорее, лживо, проинформировали. Это похоже на очередную утку. Путин никогда такого не говорил, — заверил Песков.

Он также отметил, что решение вопроса о возможности разблокировки Twitter в РФ находится в компетенции Роскомнадзора. Однако, пока в этой соцсети остается много материалов, не отвечающих российским требованиям, добавил Песков.

Представители политического истеблишмента начали выражать лояльность по отношению к микроблогу после того, как новый владелец платформы Илон Маск сначала отказался удалять твиты зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, в которых тот заявил, что вскоре Украина исчезнет, а затем промаркировал аккаунты некоторых английских и американских СМИ как зависимые от государства. Ранее такой указатель в Twitter получали только СМИ из Китая и России.