В Кремле оценили идею освободить от уголовной ответственности бойцов СВО Песков не стал комментировать идею освободить от уголовной ответственности бойцов СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Представитель кремля Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу освободить от уголовной ответственности за нетяжкие преступления участников СВО. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас идет обсуждение инициативы в парламенте.

Пока идет обсуждение в парламенте, мы не считаем возможным это комментировать, — сказал Песков.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об особенностях уголовной ответственности для участников спецоперации. Согласно инициативе, мобилизованных осужденных, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, следует освобождать от наказания после награждения или увольнения со службы.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий служить по контракту судимым и ограниченно годным россиянам. Из инициативы следует, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт допустимо заключать с теми, кто отбыл наказание, погасил судимость или совершил преступления небольшой и средней тяжести.

Минобороны РФ тем временем продолжает заключать контракты с добровольцами. Зачем это надо, кто и на каких условиях может подписать контракт, что это меняет и коснется ли приказ МО РФ ЧВК «Вагнер» — в материале NEWS.ru.