В Кремле тщательно изучат мирный план китайских друзей по Украине

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Детали мирного плана Китая по Украине должны быть тщательно проанализированы и учтены, однако это длительный и напряженный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что любые попытки выработать стратегии по переводу конфликта в мирное русло заслуживают внимания, сообщает РИА Новости.

С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Что касается деталей, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных. Это очень длительный и напряженный процесс, — сказал Песков.

Ранее Китай представил план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В документе говорится об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновления мирных переговоров, о защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласен с требованием отмены односторонних санкций. Он уточнил, что Украина изучает документ, чтобы сделать собственные выводы.

Ранее Генассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла резолюцию, посвященную годовщине начала специальной военной операции. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь. В документ, в частности, включено требование о выводе российских войск с территории государства, а ответственность за начало конфликта полностью возлагается на РФ.

Также в тексте подчеркивается необходимость «обеспечить ответственность за серьезные преступления против международного права, совершенные на территории Украины».