В Кремле понадеялись, что Белоруссия защитит Россию в случае конфликта Песков: Белоруссия встанет на защиту РФ в конфликте с недружественными странами

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Белоруссия должна встать на защиту России в случае возникновения конфликта с недружественными странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, Москва не сомневается в принятии правильного решения Минском в условиях конфликта.

Мы в этом не сомневаемся, — сказал Песков.

В конце марта президент России Владимир Путин объявил о намерении разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, хранилище для арсенала будет готово к 1 июля. Глава государства отметил, что Минск давно просил Москву о таком шаге. Он также подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ.

Песков, в свою очередь, указывал, что планируемое размещение ядерного oружия в Белоруссии является ответом на приближение НАТО к российским границам. Он добавил, что движение Альянса доставляет РФ хлопоты и вызывает у страны обеспокоенность в области безопаcности.

Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Белоруссии получили от России оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». По его словам, ракеты можно будет использовать как в обычном, так и в ядерном исполнении.