В Кремле пока не определились с датами послания и прямой линии Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не определился с датами прямой линии, послания Федеральному собранию и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Представитель главы государства заявил об этом в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Отмечается, что президент Путин выступит на пленарной сессии VII ВЭФ 7 сентября.

С этим пока не определились, — рассказал Песков.

После возвращения из Владивостока с Восточного экономического форума у президента запланировано совещание по вопросам экономики.

Председатель Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу отправится в Россию в первую половину текущего месяца с официальным визитом, написало ранее агентство Xinhua. Отмечается, что спикер парламента Китая примет участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 5 сентября во Владивостоке.

После участия в ВЭФ председатель ПК ВСНП Китая отправится в том числе в Южную Корею. VII Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября.