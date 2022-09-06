В Кремле похвалили Байдена, отказавшегося признать РФ спонсором терроризма Песков похвалил Байдена, отказавшегося считать Россию спонсором терроризма

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Сама идея о признании России страной-спонсором терроризма немыслима, поэтому президент США Джо Байден сделал правильный поступок, отказавшись давать подобный статус РФ, заявил в эфире телеканала РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что впредь подобные разговоры затрагиваться не будут.

Сама постановка вопроса — чудовищна. И, конечно, хорошо, что президент США так ответил. Даже задавать такой вопрос — это то, что очень сложно понять умом, — высказался Песков.

Вопрос о включении России в список стран — спонсоров терроризма Байдену ранее задали в Вашингтоне в ходе общения с журналистским пулом американской администрации. Он лаконично заявил: «Нет».

Представитель Госдепа США Джим О'Брайен ранее говорил, что наделение России подобным статусом способно повлиять на соглашение по зерну с негативной стороны.

Наделять страны статусом «спонсор терроризма» может только Госдеп. При этом в сенате США ранее приняли резолюцию с призывом к такому решению.

Ранее стало известно, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил: возможная реализация в США инициативы об объявлении России «страной — спонсором терроризма» приведет к самым жестким ответным действиям со стороны Москвы. Он добавил, что при этом подобная инициатива включает в себя возможность применения серьезных санкций в отношении России.