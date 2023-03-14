Президент России Владимир Путин 15 марта проведет в Москве переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом, говорится на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития отношений двух стран в вопросах политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества и другие.

Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее, — говорится в пресс-релизе.