В Кремле подтвердили встречу Путина с представителем военного совета КНР Песков: Путин примет зампредседателя Центрального военного совета КНР

Фото: kremlin.ru

Чжан Юся, Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет 8 ноября зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, сообщает РИА Новости. Представитель Китая находится с визитом в Москве.

Меня спрашивали и вчера вечером, и сегодня утром в контексте гостя министра обороны нашего. Я имею в виду заместителя председателя Центрального военного совета КНР. Примет ли его президент? Да, президент также его сегодня примет, беседа состоится, — сказал Песков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в ходе переговоров с Чжан Юся, что российско-китайские отношения являются образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. По его словам, Москва и Пекин не создают военный блок, в отличие от ряда западных государств. Шойгу подчеркнул, что сотрудничество России и Китая в военной отрасли не нацелено против третьих стран, все действия осуществляются исключительно в рамках общих интересов Москвы и Пекина.

Это вторая встреча Шойгу и Чжан Юся за последние 10 дней. До этого они встречались в Китае на полях 10-го Пекинского Сяншаньского форума. Выступая в Пекине, Шойгу тогда заявил, что модель межгосударственных отношений РФ и КНР становится все более привлекательной для других государств. По его словам, ее можно назвать образцовой.