В Кремле подтвердили встречу Путина с главами новых регионов России Песков: Путин до конца года встретится с главами новых регионов РФ

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин до конца года встретится с главами новых регионов РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, точную дату встречи объявят позже.

[Такая встреча] запланирована. Мы своевременно сообщим об этом, — заявил представитель Кремля.

Ранее «Ведомости» сообщили, что президент России до конца года впервые встретится с Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо в их новом качестве исполняющих обязанности глав новых регионов России. Рабочая встреча может пройти 20 декабря.

Первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий, который отвечает за связи с ЛНР, заявил, что главы новых регионов будут обсуждать с президентом открытие федеральных территориальных органов власти и восстановление объектов инфраструктуры.

Политолог Александр Немцев считает, что встреча будет означать прежде всего поддержку новых территорий федеральным центром. В свою очередь заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский предположил, что на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности и социально-экономического развития республик, а также развития системы образования и ее интеграции в российское образовательное пространство.