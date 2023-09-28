В Кремле подтвердили встречу Путина и Хафтара в Москве Песков: Путин с Хафтаром обсудили ситуацию в Ливии

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, политики обсудили ситуацию в Ливии.

Да, мы подтверждаем факт такой встречи. Действительно, была встреча с Хафтаром. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом, — отметил Песков.

О встрече Хафтара с Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу ранее сообщила в соцсетях Ливийская национальная армия (ЛНА).

Премьер-министр правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба ранее отстранил от должности министра иностранных дел Наджлу Мангуш. Причиной отстранения называют встречу Мангуш с главой МИД Израиля Эли Коэном.

Два года назад в Ливии возник конфликт между командующим ЛНА Халифой Хафтаром и Правительством национального единства в Триполи, которое было создано в результате компромисса между западными и восточными регионами страны. Тогда спор разгорелся вокруг того, кому должны подчиняться армейские формирования. Фельдмаршал отстаивал свое право на управление ЛНА, в то время как Триполи пытался установить собственные порядки.