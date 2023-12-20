В Кремле подтвердили встречу Назарбаева с Путиным Песков: Путин и Назарбаев провели частную встречу в Москве

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Президент России Владимир Путин встретился с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, Назарбаев в прошлые выходные находился в Москве, встреча носила частный характер.

Он (Назарбаев. — NEWS.ru) действительно был в Москве, и была его частная, абсолютно частная встреча с президентом. <...> Это мы можем подтвердить, да, — сообщил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Назарбаев выпустил книгу с мемуарами. В них отдельная глава посвящена российскому лидеру. Назарбаев в ней рассказал, что Путин может охладеть к людям, которые не держат своего слова. Самого же российского лидера он называет «человеком слова и дела». Также он отметил, что Путин восстановил порядок в России, вернул ей статус мировой державы и укрепил авторитет власти. С его приходом между Россией и Казахстаном начался качественно новый период отношений.

В книге Назарбаев рассказал, что беспорядки, которые случились в республике в начале 2022 года, координировались с Украины. По его словам, штаб оппозиционного политика Мухтара Аблязова, руководившего протестами, находился в Киеве. Страна пережила самый трудный экзамен в истории, пишет он. Ситуацию удалось урегулировать только благодаря помощи членов Организации Договора о коллективной безопасности, отмечает Назарбаев.