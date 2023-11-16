В Кремле подтвердили визит президента Таджикистана в Москву Песков: президент Таджикистана Рахмон посетит Москву на следующей неделе

Фото: Павел Бедняков, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Москву на следующей неделе, сообщает РИА Новости. Накануне о предстоящей встрече Рахмона с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила таджикская сторона.

Да, действительно, на следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву, — сказал Песков.

Ранее Путин посетил столицу Казахстана Астану. Он отметил эффективность и результативность встречи с казахским лидером Касымом Жомарт-Токаевым. Во время своей речи российский президент заявил, что Москва и Астана — не просто стратегические партнеры, а наиболее близкие союзники.

Казахстанский лидер в свою очередь отметил, что каких-либо принципиальных вопросов или проблем во взаимоотношениях между странами не существует. По словам Токаева, в обеих странах хорошо понимают, что самостоятельный, суверенный выбор путей развития не препятствует, а многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства.

Визит российского президента проходил на фоне спекуляций вокруг того, что к Казахстану стали проявлять активный интерес европейские партнеры. Политолог Вадим Трухачев отметил, что в Кремле обеспокоены недавними визитами в Казахстан президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.