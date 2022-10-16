В Кремле подтвердили предстоящее совещание Путина с Совбезом Песков: Путин на следующей неделе проведет регулярное заседание с Советом безопасности

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин проведет на следующей неделе совещание с членами Совета безопасности России. При этом он уточнил, что речь идет о регулярном плановом мероприятии, передает РИА Новости.

Речь идет о еженедельном оперативном совещании, — сказал Песков.

О планах президента провести совещание с членами Совбеза стало известно ранее из передачи «Москва. Кремль. Путин». При этом точную дату его проведения ведущий Павел Зарубин не назвал.

Предыдущее заседание Путина с Совбезом состоялось 10 октября. На нем глава государства сообщил о массированном ударе по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он подчеркнул, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы Москвы будут жесткими. Президент также заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями.