В Кремле подтвердили отставку Юмашева с поста советника президента Песков подтвердил отставку Юмашева с поста советника президента

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Валентин Юмашев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил уход зятя экс-президента РФ Бориса Ельцина Валентина Юмашева с поста советника президента. По его словам, которые приводит РИА Новости, уход произошёл около месяца назад, и соответствующее решение не публиковалось.

Где-то месяц тому назад он прекратил быть советником на общественных началах. С точки зрения кадров это было формализовано. Было принято решение документ не публиковать, — заявил Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Юмашев ушёл с должности советника российского президента в апреле этого года. Издание ссылается на первого заместителя исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмилу Телень, которая подтвердила, что Юмашев отказался от роли советника в Кремле по собственной инициативе. В ответ на заданный накануне вопрос об этом Песков пообещал уточнить информацию, пояснив, что неопределённость вызвана неофициальностью поста Юмашева.