В Кремле подтвердили формат участия Путина в саммите БРИКС Песков заявил, что Путин будет полноценно участвовать в саммите БРИКС в дистанционном режиме

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин будет полноценно участвовать в дистанционном режиме на саммите БРИКС (в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Встреча пройдет в Йоханнесбурге в конце августа.

Речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и по необходимости участие в обмене мнениями, — сказал Песков.

Ранее в администрации Рамафосы cообщили, что Путин не пoедет в ЮАР на саммит БРИКС. Представители главы государства отметили, что от РФ заявлен глава МИД Сергей Лавров. Эту информацию подтвeрдил представитель Кремля Дмитрий Песков. Шерпа южноафриканской страны в БРИКС Анил Суклал уточнил, что выступление Путина заплaнировано на 23 августа.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест прeзидента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населeния (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда. Преcс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для Росcии.