Песков: чиновники продолжат ездить в новые регионы, несмотря на риски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чиновники обязаны ездить в новые регионы России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области проходят адаптацию и требуют в переходный период особого внимания.

Есть командировки чиновников и совершенно нормально, что чиновники посещают российские регионы. И будут посещать. Тем более, что такие регионы, которые требуют сейчас в переходный период особого внимания. В период их интеграции и адаптации во все пространства жизни нашей большой страны. Чиновники обязаны туда ездить в большом количестве, — сказал Песков.

Он также отметил, что в новые регионы ездят и добровольцы, работу которых неоднократно очень высоко оценивал президент Владимир Путин. Песков отметил, что пребывание в некоторых районах ДНР, ЛНР и других территорий, по-прежнему опасно и несет большие риски, в том числе для жизни.

Гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, ВСУ обстреляли в ночь на 22 декабря. Предполагается, что удар был целенаправленным и нанесен с применением 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки CAESAR французского производства.

Рогозин госпитализирован с ранением в спину. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. По словам экс-главы Роскосмоса, угрозы для его жизни нет.