В Кремле поддержали слова Медведева об уничтожении комплексов Patriot

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В Кремле разделяют точку зрения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, согласно которой комплексы противоракетной обороны Patriot станут законной целью Вооруженных сил РФ в случае их поставки Киеву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он уточнил, что сведения о поставках известны лишь по сообщениям СМИ, которые сейчас не являются надежными источниками информации.

Безусловно, [мы разделяем эту точку зрения].Но я не стал бы пока все-таки это комментировать, потому что это все сообщения СМИ, — ответил Песков.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО ведут дискуссию о возможных поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Представитель Пентагона Патрик Райдер в этот же день сообщил, что США пока не планируют поставлять Киеву свои комплексы. При этом он добавил, что Вашингтон продолжит консультации со своими союзниками и партнерами относительно вооружений, в наибольшей степени отвечающим оборонным нуждам Украины.

В ответ на это Дмитрий Медведев сообщил, что в случае поставок на Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot они станут законными целями для Вооруженных сил России. Он также выразил надежду, что «атлантические импотенты это понимают».