«Неприемлемо»: Песков поддержал позицию Шойгу в одном важном вопросе Песков: ввод миротворцев на Украину действительно грозит третьей мировой войной

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Сергей Шойгу

Ввод миротворцев на исторические территории России действительно может грозить третьей мировой войной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он согласился с высказыванием секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Также Песков подчеркнул, что размещение миротворческого контингента на Украине неприемлемо для Москвы, передает ТАСС.

Что касается обсуждения размещения так называемых воинских контингентов на территории Украины, да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет в себе критическую опасность для всей европейской мировой безопасности, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Шойгу выразил мнение, что «миротворцами» станут выходцы из стран НАТО. Именно против их присутствия Россия выступала до начала специальной военной операции. Угроза разворачивания на Украине военной инфраструктуры Североатлантического альянса и послужила спусковым крючком для решительных действий Москвы, напомнил секретарь Совбеза.

В то же время западные аналитики сообщили, что страны «коалиции желающих», по всей видимости, смягчили «твердое» намерение отправить на Украину миротворческие силы. По данным экспертов, это произошло в ходе переговоров между украинской делегацией и представителями ряда государств коалиции в Лондоне.