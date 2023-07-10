В Кремле ответили на публикации «Медузы» о количестве погибших в зоне СВО Песков: сведения о погибших в зоне СВО предоставляет Минобороны России, а не «Медуза»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Российские власти перестали отслеживать публикации «Медузы» (признана в России иноагентом и нежелательной организацией), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об опубликованном изданием материале о количестве погибших российских военных, передает ТАСС.

Мы перестали мониторить издание «Медуза», поэтому не знаем, о каком материале идет речь. <...> Цифры потерь дает Минобороны, и они единственные имеют такую прерогативу, — сказал Песков.

26 января Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность компании Medusa Project, владеющей изданием «Медуза». В ведомстве заявили, что работа компании несет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Позже юрист Екатерина Нечаева заявила, что подписка на рассылки и сообщения от портала «Медуза» может быть расценена как участие в организации, а потому от них нужно отписаться. Она подчеркнула, что за само прочтение материалов ответственности никакой нет, однако она может наступить после репоста публикаций или внесения пожертвований.