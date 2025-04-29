В Кремле ответили на вопрос о военных из КНДР на параде Победы Песков не знает, будут ли военные из КНДР на параде Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог сказать, будут ли участвовать в параде Победы на Красной площади военные из Северной Кореи, которые помогали освобождать Курскую область. Он переадресовал этот вопрос в Министерство обороны РФ, передает ТАСС.

Точно не могу вам сказать. Это нужно уточнить в министерстве обороны, — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что российский президент Владимир Путин может наградить военных из КНДР. Однако соответствующее решение пока еще не принято.

Тем временем глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что участие военнослужащих КНДР в параде Победы было бы правильно. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что им нужно установить мемориал. По его словам, Пхеньян четко следовал всем договоренностям с Москвой. Парламентарий отметил, что КНДР — единственная страна, которая реально на государственном уровне приняла участие в боевых действиях на стороне РФ.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что КНДР отдала долг России помощью в освобождении Курской области. По его словам, Северная Корея существует во многом благодаря Советскому Союзу, чьи солдаты когда-то участвовали в боях на стороне Пхеньяна в качестве добровольцев.