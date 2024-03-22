В Кремле переадресовали вопрос о «Северных потоках» Песков переадресовал МИД вопрос по данным США о ЧП на «Северных потоках»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о сообщениях по поводу имевшейся у США информации о готовящейся диверсии на «Северных потоках», передает ТАСС. Ранее с таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, и представитель Кремля добавил, что не хочет его комментировать.

Давайте оставим нашему Министерству иностранных дел это комментировать. Я не хотел бы комментировать министра иностранных дел Польши, — сказал Песков.

До этого Песков отметил, что прекращение Данией расследования взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море вызывает изумление. По его словам, ситуация близка к абсурдной, когда очевиден факт диверсии с одной стороны, а с другой нет никакого продвижения в расследовании.

Перед этим такое же решение приняла прокуратура Швеции. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не участвовали в подрыве газопроводов. Также не удалось установить подозреваемых.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что на Западе знают виновных в подрыве «Северных потоков», поэтому там и не ведется расследование обстоятельств теракта. Расследование не принесет «вреда России», так как диверсию совершили США и другие страны НАТО, добавил он.